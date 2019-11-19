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السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين وأفريقيا

11:44 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين وأفريقيا

الرئيس عبد الفتاج السيسي

كتب- يوسف عفيفي:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين وأفريقيا، كما وصل القادة المشاركين في القمة مجموعة العشرين وأفريقيا.

جاء ذلك في نبأ عاجل عبر فضائية "اكسترا نيوز" .

ويشارك السيسي، في اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا التي أطلقتها الرئاسة الألمانية عام 2017 على هامش اجتماعات المجموعة بهدف دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها خلال رئاستها لمجموعة العشرين، ويجمع الاتفاق الدول الأفريقية المعنية، ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وغيرهم من الشركاء.​

السيسي قمة مجموعة العشرين أفريقيا

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