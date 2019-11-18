التنمية المحلية: إزالة 28 موقفًا عشوائيًا وتقنين 55 آخرين

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه سيقوم خلال الفترة القادمة بجولات ميدانية مفاجئة لبعض الأحياء التي ترد للوزارة منها شكاوى عديدة سواء من المواطنين أو أعضاء مجلس النواب لمتابعة الشكاوى على أرض الواقع، موضحًا أن الفترة المقبلة شهدت تواصلًا وتنسيقًا بين الوزارة والمحافظات فيما يخص المواقف وتم تكثيف الحملات المشتركة مع إدارات المرور لإزالة المخالفات.

وأضاف شعراوي، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه تم الحد من الظواهر السلبية فيما يخص هذا الملف المهم والتصدي لظاهرة المواقف العشوائية والحد من انتشارها وزيادة المتحصلات منها، وضم بعض المواقف للمنظومة الجديدة، حيث تم تقنين 55 موقفًا عشوائيًا، وإزالة 28 موقفًا آخرين، واستبدال 40 موقفًا، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على منظومة مواقف السرفيس والأجرة وساحات الانتظار والمركبات.

وكشف الوزير، عن أن بعض المحافظات شهدت تشغيل ساحات انتظار مجهزة ببوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة، وإسناد بعض ساحات الانتظار للإدارة بواسطة الغير لتحقيق ضبط انتظام العمل بها، كما شهدت عدد من المحافظات تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتطوير المنظومة وزيادة الإيرادات المحصلة حيث تم تطوير 261 موقفًا، وإحلال وتجديد 61 موقفًا، وإنشاء 19 موقفًا جديدًا، و4 ساحات انتظار مجهزة ببوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة، وباركينج ذكي معدني متعدد الطوابق بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ويجري دراسة التنفيذ بمواقع متعددة بمحافظات أخرى.

وأوضح شعراوي، أنه يجري عمل دراسة لطرح عدد من المواقف والساحات بالمحافظات للاستثمار وذلك بغرض تعظيم الإيرادات والتطوير وتقديم خدمة جيدة للمواطنين والاستفادة من المبالغ المحصلة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد الوزير على أن الوزارة تنسق مع المحافظات لتعظيم الإيرادات المحصلة من الإعلانات: "هناك بعضهم يقوم بإعادة طرح مزايدات ومناقصات جديدة وتم زيادة الإيرادات المحصلة في بعض المحافظات وجاري استكمال الباقي".

أشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن الوزارة نظمت عدد من ورش العمل للمحافظين خلال الفترة الماضية لبحث الملفات والموضوعات المهمة التي تهم المواطن.