برلماني لوزير التنمية المحلية: التعديات على أرض الدولة "سرطان" يجب وأده



كتب- أحمد علي:

وصف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة بـ"السرطان" الذي يجب وأده.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأحد، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تعقيبًا على حديث الوزير حول ملف تقنين الأوضاع واسترداد أراضي الدولة، والذي أوضح خلاله أن ما تحقق حتى الآن ليس المأمول ولا يعد رقمًا.

ودعا السجيني، الحكومة إلى الأخذ بتوصيات نواب البرلمان في هذا الملف، خاصة لجنة الإدارة المحلية، لأنها وبحسب ما قال: "ذاكرت ودرست" الملف جيدًا من جميع الجوانب، مضيفًا: "النواب هم أقدر ناس على نقل الواقع".

وقال السجيني: "الحكومة الحالية لديها درجة من الرشد عندما عدلت اللائحة التنفيذية لقانون تقنين الأوضاع رقم 144 لسنة 2017، لكن النتيجة على الأرض بعيدة كل البعد عن المرجو والمأمول تحقيقه وتنفيذه، وأوجه رسالة عامة، إذا أرادت الحكومة النجاح في هذا الملف عليها ألا تضيع وقتًا وتنفذ فورًا توصيات النواب".