"الأزهر للفتوى" يطلق اللقاء الجماهيري الثالث للتوعية الأسرية بالسويس.. غدًا

كتب- محمود مصطفى:

تنطلق غدًا الاثنين، فعاليات اللقاء الجماهيري الثالث لبرنامج التوعية الأسرية، والذي يُنظمه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بمحافظة السويس.

وتُعقد الجلسة الافتتاحية للقاء في تمام الثانية عشرة ظهرًا، في قاعة مركز النيل للإعلام بحضور اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر محافظ السويس، ومدير الأمن المحافظة والمستشار العسكري، برعايةٍ كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

ويحضر الجلسة الافتتاحية الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد الشرقاوي الأمين العام للمكتب الفني بقطاع المعاهد، والدكتور محمود الهواري عضو المكتب الفنّي لوكيل الأزهر الشريف وعدد من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، والقيادات الشعبية والتنفيذية، ورجال الدين وممثلين عن الكنائس المصرية بالمحافظة.

ويلقي الكلمة الافتتاحية للقاء الشيخ أسامة هاشم الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الفتوى.

وتستمر فعاليات اللقاء لمدة 4 أيام، وتعقد عدّة ندوات جماهيرية وشبابية تحت عنوان "الأسرة المصرية.. ثقافة وتنشئة وبناء"؛ دعمًا لاستقرار الأسرة وتعزيزًا لأواصر الترابط بين أفرادها، والتأكيد على دورها في بناء مجتمع آمن.