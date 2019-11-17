نصار: طرح الأراضي الصناعية إلكترونيا يقضي على ظاهرة السمسرة بها

كتبت- ميرا إبراهيم:

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن طرح الأراضي الصناعية إلكترونيا يقضي على انتشار ظاهرة السماسرة والتضارب بين الجهات والوزارات المُختلفة والأراضي الصناعية غير المُرفقة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، المُنعقد اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رضوان الزياتي، بشأن التوزيع غير العادل للأراضي الصناعية بالمناطق الصناعية واحتكارها من جانب بعض الوسطاء والسماسرة.

وعلق نصار على طلب النائب ممدوح عمارة بتشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقيق في وقائع فساد تتعلق بسيطرة عدد من السماسرة على الأراضي الصناعية في مصر، قائلا: "من غير تقصي حقائق أو غيره، أرجو تحديد الأسماء والإبلاغ عن هؤلاء السماسرة، هناك رقابة إدارية وأجهزة رقابية ونيابة والقانون له أنياب".

وأضاف الوزير أن مصر بها منصة صناعية كُبرى، قائلا "مصر لديها قاعدة صناعية أتحدى أن يكون هناك قاعدة صناعية مثلها في المنطقة"، وتابع "بالطبع هناك مشكلات وتعثر لكن مُسجل في صناعة الأثاث مثلا وحدها 120 ألف مُصنع، والرؤية موجودة ونحتاج إلى ميزانيات أكثر، ويجب التفرقة بين الإرادة والعزيمة".​