"تبقى خيبة".. وزير الصناعة ينسحب من اجتماع بالبرلمان بعد مشادة مع "وهدان"

كتب- أحمد علي:

انسحب عمرو نصار وزير التجارة والصناعة من اجتماع لجنة الصناعة منذ قليل.

وشهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم السبت، برئاسة المهندس فرج عامر مشادة حادة بين سليمان وهدان وكيل البرلمان والوزير خلال مناقشة طلب إحاطة تقدم به وهدان حول احتكار عدد من المستوردين العلامات التجارية، كشف فيه أن كل ماركة يحتكرها مستورد واحد فقط في مصر.

وسأل الوزير هل تعرف أن البورسلين والسراميك مستورده شخص واحد وهو غير مصري؟

ورد الوزير أنه لا يعرف، فقال وهدان بغضب إن كنت مش عارف تبقى "خيبة".

وصمت الوزير في غضب شديد ولم يعلق، وأكمل وهدان حديثه بغضب وقال: إن كان الكلام مش عجبك اتفضل مع السلامة.​