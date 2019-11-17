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    السيسي يصل إلى برلين للمشاركة في اجتماعات قمة العشرين وأفريقيا- فيديو

    01:10 م الأحد 17 نوفمبر 2019
    السيسي يصل إلى برلين للمشاركة في اجتماعات قمة العشرين وأفريقيا- فيديو

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد خميس:

    عرضت فضائية "اكسترا نيوز" فيديو يرصد لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى برلين للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا.

    وكانت الجالية المصرية في ألمانيا قد نظمت وقفة للترحيب بالرئيس السيسي في ألمانيا، رافعين الأعلام المصرية ومرددين : "تحيا مصر- تحيا مصر".

    السيسي برلين قمة العشرين وأفريقيا ألمانيا
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