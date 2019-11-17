وزير التموين يقرر تخفيض أسعار 4 سلع تموينية أساسية بداية ديسمبر

كتب- محمد سامي:

قرر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اعتباراً من أول ديسمبر المقبل تخفيض أسعار 4 سلع تموينية اساسية، حيث سيكون سعر كيلو السكر بالبطاقات التموينية بـ 8.5 جنيه بدلاً من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام واحد لتر خليط (صويا وعباد) ليصبح 17 بدلاً 19 جنيها، وسعر كيلو الأرز ليصبح 8 بدلاً من 9 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك ليصبح 6.5 جنيه بدلاً من 6.75 جنيه وذلك في إطار السعي لتوفير السلع الغذائية على البطاقات التموينية بأسعار وكميات مناسبة.

ومن ناحية أخرى أكد المصيلحي، بحسب بيان، على توافر الأرصدة والاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية حيث يكفي القمح 5 أشهر، والسكر يكفي لمدة 5.8 شهر، والزيت 3.4 شهر، والأرز 3 أشهر.

كما وجه المصيلحي الأجهزة المعنية بالوزارة بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع وضبط الأسعار وتعزيز دور القطاعات الرقابية وأجهزة حماية المستهلك لضمان توافر السلع المختلفة للمواطنين بجودة عالية.​