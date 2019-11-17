الرئيس السيسي يغادر لألمانيا للمشاركة بقمة العشرين وأفريقيا

كتب - طه عبيد

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، متوجها إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا المنعقدة هناك.

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مبادرة قمة العشرين وأفريقيا تهدف الي دعم التعاون الاقتصادى بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تساهم فى الإسراع بوتيرة النمو فى القارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام ٢٠١٧ خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية فى البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.

أوضح المتحدث الرسمي أن زيارة الرئيس لألمانيا تتضمن كذلك نشاطًا مكثفًا على الصعيد الثنائي، من المقرر أن يلتقي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتي المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما يلتقي الرئيس مع كبار رجال الأعمال ورؤساء كبري الشركات الصناعية الالمانية، في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها، فضلا عن استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجاري العمل بها.