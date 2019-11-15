35 صورة ترصد تطوير المتحف المصري احتفالًا بذكراه الـ117

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كتب - محمد عاطف:

ينظم المتحف المصري بالتحرير، مساء الجمعة، احتفالية، بمناسبة مرور 117 عاما على افتتاح الخديوي عباس حلمي الثاني للمتحف، في نوفمبر 1902.

تتضمن الاحتفالية جولة تفقدية لآخر مستجدات أعمال تطوير المتحف، وافتتاح معرضين مؤقتين عن "الخبيئات الأثرية" و"التعليم في مصر القديمة"، وذلك بحضور نخبة من الوزراء والسفراء ورؤساء البعثات الأجنبية ولفيف من الشخصيات العامة.

وعلى هامش الاحتفالية يجري الدكتور خالد العناني وزير الآثار، جولة تفقدية؛ للوقوف على آخر المستجدات حول تنفيذ مشروع تطوير وتأهيل المتحف بمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي قدرها 3.1 مليون يورو.

يتكون تحالف المتاحف الأوروبية المشاركة في مشروع تطوير المتحف من 5 متاحف أوروبية، هي المتحف المصري بتورين بإيطاليا، ومتحف اللوفر في فرنسا، والمتحف البريطاني بإنجلترا، ومتحف برلين في ألمانيا، ومتحف ليدن بهولندا، بالإضافة إلى المعهد الفرنسي للآثار الشرقية.

يهدف برنامج تطوير المتحف لإعادة توزيع القطع الأثرية به، واقتراح سيناريو جديد للعرض، مع دمج استخدامات التكنولوجيا الحديثة في طرق العرض الجديدة، فضلًا عن وضع نظام إضاءة متكامل مع مراعاة التحكم البيئي للحفاظ على المعروضات.

"مصراوي" رصد أبرز ملامح تطوير المتحف خلال هذه الصور، قبيل جولة وزير الآثار مساء اليوم.