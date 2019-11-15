الأحد المقبل.. البرلمان يحدد موعد مناقشة استجواب رئيس الوزراء ووزيرة الصحة

كتب - أحمد على وميرا ابراهيم: ​

يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة الأحد المقبل، تحديد موعد لمناقشة استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، تقدم به النائب محمد الحسيني، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي الأمر، ما يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج.

ومن المقرر وفقًا لجدول الأعمال أن تناقش الجلسة عدد من طلبات الإحاطة حول سياسة الحكومة بشأن إنهاء الاحتكار في السلع الغذائية، فضلاً عن مناقشة سياسة الحكومة بشأن آلية المحاسبة في المستويات الإشرافية المختلفة في القطاع الحكومي، والتحول من المركزية إلى اللامركزية.

تتضمن طلبات الإحاطة مناقشة سياسة الحكومة بشأن سبل توفير أطباء وممرضات بالوحدات الصحية، وكذلك سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من مياه الأمطار والسيول.​