"إسكان النواب" تبحث مع محافظ قنا خريطة المشروعات التنموية والاستثمارية

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كتبت- ميرا إبراهيم:

التقت هيئة مكتب لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اليوم الخميس، اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، لبحث الخطط التنموية، والتعرف على المشروعات الإنشائية التي يتم تدشينها بالمحافظة.

جاء ذلك على هامش الزيارة الميدانية التي تجريها اللجنة، لمحافظة قنا، والتي بدأتها أمس الأربعاء، بزيارة مدينتي قنا الجديدة، وغرب قنا.

وناقشت اللجنة مع المحافظ، الأمور الهامة المتعلقة بالخدمات، حيث أشار النائب يسري المغازي وكيل لجنة الإسكان، إلى القرض المخصص لخطة تنمية بعض محافظات جنوب الصعيد، والذي تأخرت محافظة قنا، في اتخاذ اللازم لتفعيله والاستفادة منه خلال الوقت المخصص له.

ورد المحافظ بأن هناك اجتماعات مكثفة يجري تنظيمها مع كافة الجهات لتعويض ذلك التأخير لسرعه الانتهاء من تفعيل هذا القرض والاستفادة منه بأسرع وقت في الزمن المخصص، لكي يساهم في تعزيز المشروعات التنموية الجاري تنفيذها، وكذلك في احداث طفرة حقيقية في كافة القطاعات.

وعقب اللقاء أجرت اللجنة برفقة المحافظ، زيارة ميدانية لمحطة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، حيث عقدت اجتماعا مع ممثلي الشركة والهيئة القومية لمياة الشرب، مشكلة محطة صرف صحي "الجبلاو" والتي كانت تعاني من خلل فني، وعدم وجود وحدة توليد كهربائية احتياطية حال انقطاع التيار.وأفاد ممثل الهيئة، أنه تم توفير وحدة تيار كهربائي ذاتي للمحطة لحل تلك المشكلة حتي يسير الأمر بشكل طبيعي ويتم التغلب على هذه المشكلة، والتي سيتم حلها في أسرع وقت ممكن.

وأكد سعد حمودة، في ختام اللقاء، أن اللجنة تسعى إلى تحقيق الصالح العام، ومراعاة مصالح المواطنين والدولة على حد سواء، والتأكيد علي الجهد الذي تقوم به القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بأوضاع المصريين، وتقديم أفضل الخدمات.

وأشار حمودة، إلى أن اللجنة لن تدخر جهدًا في اختراق كافة الأزمات والمشكلات المزمنة التي يعاني منها قطاع الإسكان والمرافق، وستجوب محافظات الجمهورية من أدناها إلى أقصاها حرصا على تحقيق طفرة تليق بالشعب المصري.