وزير الإنتاج الحربي: مصر تمر بمرحلة العبور الثاني نحو الإصلاح والتنمية

القاهرة- (أ ش أ):

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد العصار أن مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية في 2014، تمر بمرحلة العبور الثاني نحو الإصلاح والتنمية والازدهار بعد العبور الأول ونصر أكتوبر 1973؛ مشيرا إلى أن الإصلاح الذي قامت به الدولة في شتى المجالات بدأ يؤتي ثماره وينعكس بشكل إيجابي على المواطن.

جاء ذلك خلال أولى الجلسات التحضيرية لمؤتمر (الشأن العام) مساء اليوم بمؤسسة (دار التحرير)، بحضور وزير الشباب والرياضة المهندس أشرف صبحي، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وعدد من القيادات الصحفية والاعلامية، والتي تعقد تمهيدا للمؤتمر الذي تعقده وزارة الأوقاف بعنوان "قواعد ومقومات الحديث في الشأن العام".

وأشار العصار إلى أهمية أن يكون من يتحدث في الشأن العام مدركا لكافة الجوانب التي يتحدث بها، مشيرا إلى أهمية وضع ضوابط وفقا للقانون؛ شرط ألا تمثل قيودا على الرأي.

وأوضح أن الدولة تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة؛ معربا عن تفاؤله بتحسن السلوك العام خلال الفترة القادمة مع التقدم الذي تشهده البلاد.

وأشار إلى أن التحديات الخارجية التي تواجهها مصر كبيرة للغاية وليس الإرهاب فقط ؛ منوها بأن هناك العديد من وسائل الإعلام تهاجم مصر ليلا ونهارا وفقا لخطة ممنهجة تستهدف البلاد.

وأوضح أن مصر تمر بفترة استثنائية تحتاج لحالة من الرشد، وأن يكون من يتحدث في الشأن العام متخصصا في هذا الشأن الذي يتحدث به وعلى علم بكافة جوانبه.

يدير الجلسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بحضور الاستاذ علي حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين السابق، عبد الله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، كما يحضر الجلسة الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث، والدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور سامي الشريف أستاذ الإعلام، والدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، ونخبة واسعة من العلماء والمفكرين والإعلاميين والمثقفين والكتاب.