التنمية المحلية تستجيب لشكوى ضد عقار مخالف بحدائق القبة

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، متابعة الشكوى الواردة إليها بشأن وجود بناء بدون ترخيص بالدور السابع بالعقار رقم 216 بشارع مختار بحي حدائق القبة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أنه تم التواصل مع أجهزة محافظة القاهرة حيث أفاد نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بأن العقار المشار إليه صادر له ترخيص بناء رقم 36 لسنة 1989 لبناء دور أرضي وأربعة أدوار متكررة وغرف خدمات بالسطح، وقام المخالف باستكمال بناء الدور السادس بالأرضي بدون ترخيص وتحرر عن ذلك قرارات الإزالة أرقام 12816 لسنة 2016، و2410 لسنة 2019.

واستعدت أجهزة الحي بتاريخ 22/1/2019 لتنفيذ قرار الإزالة رقم 12816 لسنة 2016 ولم يتم التنفيذ لأن الدور السادس مشغول بالسكان والمنقولات وتم مخاطبة قسم حدائق القبة لإجراء الدراسة الأمنية لتنفيذ قرار الإزالة رقم 2410 لسنة 2019 للدور السادس بالأرضي، كما قام الحي بإعلان المخالف بقرار الإزالة لتنفيذه بتاريخي 21/12/2016 وتاريخ 27/3/2019.

وانتقل موظفي الحي بتاريخ 3/11/2019 إلى موقع العقار وتم إزالة الحوائط الحاملة وإتلاف مواد البناء المستخدمة وتكسير الشدة الخشبية بالدور السابع بالأرضي وجاري استكمال الإزالة بالكامل.

وشدد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على عدم التهاون في الرد على أي شكاوى ترد للوزارة بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة من المحليات، موضحًا أن حل مشكلات المواطنين والقضاء على المخالفات هي أحد العناصر الهامة في تقييم القيادات المحلية في جميع المحافظات.