"غير مستقر وأمطار رعدية ".. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ3 أيام المقبلة (الأربعاء- الخميس- الجمعة)، والتي من المتوقع أن يسود البلاد فيها حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن طقس اليوم الأربعاء، معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على باقي الأنحاء لطيف ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وتصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية لـ31 درجة، والقاهرة 32 درجة، وجنوب سيناء والغردقة 32 درجة، وشمال الصعيد 33 درجة، وجنوب الصعيد 34 درجة.

وعنى طقس الخميس أكدت الهيئة، أن درجات الحرارة تشهد انخفاضًا تدريجيًا ليسود طقس معتدل على شمال البلاد، وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، تكون غزيرة أحيانًا.

وتصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية لـ26 درجة، والقاهرة 30 درجة، وجنوب سيناء والغردقة 32 درجة، وشمال الصعيد 31 درجة، وجنوب الصعيد 34 درجة.

وأكدت الهية أن انخفاض درجات الحرارة يمتد يوم الجمعة المقبل، ليشمل معظم الأنحاء، كما يسود طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على باقي الأنحاء لطيف ليلاً، تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجة البحري قد تمدت إلى القاهرة وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء تكون رعدية أحيانا.

وتصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية لـ25 درجة، والقاهرة 26 درجة، وجنوب سيناء والغردقة 31 درجة، وشمال الصعيد 27درجة، ودنوب الصعيد 33درجة.

وحذرت الهيئة المسؤولين من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، باتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لمثل هذه الحالات.

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