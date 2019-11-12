  • عاجل:بيان حالة الطقس: أمطار بـ 3 مناطق.. وشبورة كثيفة الأربعاء

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    البلاك فرايداي الطقس الإسكان الاجتماعي ليفربول ومان سيتي هيثم أحمد زكي عزل ترامب أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

    "أمطار رعدية وسيول وشبورة".. "الأرصاد" تكشف عن طقس الـ48 ساعة المقبلة

    10:19 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
    هيئة الأرصاد الجوية منخفض السودان الشبورة المائية الأمطار الغزيرة الأرصاد

    الخبر التالى:

    الأحد.. وزيرة الصحة تلتقي أطباء التكليف
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان

    إعلان