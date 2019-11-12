"أمطار رعدية وسيول وشبورة".. "الأرصاد" تكشف عن طقس الـ48 ساعة المقبلة

كتب- محمد خميس:

قال أشرف صابر، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة قد أعلنت أن هناك حالة من عدم الاستقرار يومَي الأربعاء والخميس المقبلَين؛ بسبب تعرض البلاد إلى منخفضَين جويَّين، هما: منخفض السودان القادم من الجنوب، ومنخفض آخر على البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن منخفض البحر المتوسط تحرك إلى جنوب أوروبا، وبالتالي أصبح تأثيره على شمال البلاد ضعيفًا جدًّا، ويسبب أمطارًا خفيفة إلى متوسطة في أماكن متفرقة شمال البلاد.

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن المنخفض القادم من الجنوب سيؤثر على سلاسل جبال البحر الأحمر والمدن والمحافظات الملاصقة لسلاسل الجبال، وستكون الأمطار غزيرة رعدية قد تتحول إلى سيول في بعض الأحيان؛ اعتبارًا من الخميس القادم، موضحًا أن محافظات الجنوب التي ستتأثر بها هي سوهاج والأقصر وقنا والبحر الأحمر.

وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية بأن القاهرة الكبرى ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة خلال يومَي الخميس والجمعة، مؤكدًا أن الشبورة المائية ما زالت موجودة في الصباح الباكر في مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ناصحًا السائقين بتوخي الحذر في أثناء القيادة.