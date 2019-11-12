"انضباط ويوم طويل".. معلم يشرح نظام الدراسة بالمدارس التكنولوجية

كتب – أسامة علي:

كشف محمد مهدي علام، معلم أول مواد فندقية ومشرف القسم العملي الفندقي بمدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، عن نظام الدراسة داخل المدرسة.

كان الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، افتتح أمس الاثنين، مدرسة أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر.

وأضاف "علام" لمصراوي، أن نظام المناهج بالمدرسة يعتمد على "الجدارة"؛ لتدريب الطالب على مجموعة من السلوكيات والمهارات التي يكتسبها الطالب بعد انتهاء المرحلة الدراسية، مؤكدا أن الجانب العملي بالمدرسة 80% من الدراسة.

وتابع: "يتم تقييم الطالب على الجدارة في حال اجتيازها من المرة الأولى يعتبر "ليس جدير بعد" ثم يخوضها مرة أخرى بعد أسبوع، وفي حال عدم اجتيازها أيضا يعتبر "غير جدير بعد"، وفي حال عدم اجتيازه في المرة الثالثة والأخيرة، تصبح مادة رسوب"، مؤكدا أن مسألة التقييم تراكمية ومتنوعة على كل مخرج "سلوك – مهارة – انضباط"، وهي التي تحدد مسألة النجاح والرسوب.

ولفت معلم المواد الفندقية إلى أن هناك صعوبات تواجه تطبيق الجدارات بالمدارس الأخرى، وهي توفير الخامات، حتى يكتسب الطالب المهارة جيدا.

وأكد "علام"، أن المدارس التطبيقية تتميز بامتداد اليوم الدراسي، حيث تستغرق الحصة الواحدة 60 دقيقة كاملة، مما يتيح إمكانية الشرح داخل الفصل لوقت أطول، إلى جانب قلة عدد الطلاب بالفصل الواحد الذي يصل إلى 25 طالبا، غير أن مسألة الوقت الزمني لليوم الدراسة كانت العائق الأكبر أمام الطلاب، لعدم اعتيادهم على طول اليوم الدراسي، وتم التغلب على هذه المشكلة من خلال استراحات بسيطة خلال الحصة، وفي النهاية نجح الطلاب في التأقلم مع النظام الجديد الذي يبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 مساء.

وأوضح، أن المدرسة تتابع الطلاب بشكل جيد، من الناحية النفسية والبدينة، فعلى سبيل المثال: "استئذان الطالب للذهاب لدورة المياه أثناء الحصة له وقت محدد من 3 : 5 دقائق، في حال تكرار الطلب أو الزيادة عن الوقت المحدد، يتم مناقشة الطالب عن الأسباب التي تدفعه إلى ذلك، هل صحية أم نفسية بسبب زيادة زمن الحصة"، مؤكدا أنه يتم تدوين كل هذه السلوكيات بدفتر الإنجاز الخاص به.

واستطرد حديثه: "هناك جروب للتواصل مع أولياء الأمور عبر تطبيق "واتس آب"، لمتابعة سلوكيات وأداء الطالب وتذليل العقبات التي تواجه الطلاب"، مشددا على أن اختيار الطلاب تم بعناية ودقة شديدة جدا.

ولفت إلى أن الطالب يتلقى تدريبا عمليا، لمدة عام بداية من الترم الثاني للصف الدراسي الثاني، تحديدا في فبراير حتى نهاية الترم الأول من الصف الثالث، بأحد المطاعم والفنادق الكبرى، معتبرا أنها سنة دراسية محسوبة، على أن يعود للمدرسة في الترم الثاني للصف الثالث.