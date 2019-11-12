وزيرا دفاع مصر وروسيا يترأسان اجتماعات لجنة التعاون العسكري المشتركة

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول سيرجي شويجو وزير دفاع جمهورية روسيا الإتحادية، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا لحضور الاجتماع السادس للجنة التعاون العسكري المشتركة المصرية الروسية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون فى ضوء العلاقات الجيدة التى تربط البلدين، كذلك تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، وانعكاسها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وترأس "زكي وشويجو" اجتماعات لجنة التعاون العسكري المشتركة المصرية الروسية والتي تضمنت العديد من الملفات الخاصة بدعم آفاق التعاون في مجالات الدفاع والأمن ونقل وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد القائد العام على إعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية روسيا الاتحادية، كذلك حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

من جانبه أكد وزير دفاع جمهورية روسيا الإتحادية حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون مع مصر كونها دولة محورية بالمنطقة، مشيدًا بدور مصر البارز في مكافحة الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة وفي نهاية الجلسة الختامية وقع الوزيران محضر لجنة التعاون العسكري.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكري الروسي بالقاهرة.