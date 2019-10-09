عبدالعال: نتعامل مع ملف سد النهضة بحكمة.. والطريقة الشعبية متنفعش

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

طالب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بضرورة التعامل مع قضية سد النهضة الإثيوبي وفقاً لقواعد حاكمة، متابعا: "مينفعش نتعامل مع هذا الملف بطريقة شعبية، وأنا عارف الاتفاقيات الدولية اللي ممكن تتكلم عليها، أنا أستاذ قانون دولي بقالي 46 سنة، ووزارة الخارجية المصرية من أقدم وزارات الخارجية في المنطقة".

وأضاف عبدالعال، في كلمته خلال الجلسة العامة ردا على البيانات التي ألقتها الحكومة أمام البرلمان حول قضية سد النهضة، أن هناك لجنة فنية ولجنة سياسية على أعلى مستوى تعمل الآن.

وشدد على ضرورة استخدام الطرق الفنية والسياسية والمهنية المتزنة، ساخرا من طريقة الإخوان في حل الأمر: "جماعة قبل كده قعدوا كأنهم واقفين على الترعة قالوا نعمل ونسوى، وبنعالج في أثر ذلك السلبي حتى الآن".

وتابع: "وزير الري ممكن يكون معندوهوش مهارات الخطابة أو الصوت العالي ولكنه من الخبراء الأقوياء في هذا الملف، ووزير الخارجية تجاوز بالدولة للكثير من المطبات".

وأضاف عبدالعال، موجها حديثه للنواب، أن رئيس الوزراء سيحضر جلسة إجراء المناقشات حول تقرير اللجنة الخاصة حول بيانات الحكومة فيما يخص السد، متابعا: "اقرأوا ما حدث في مفاوضات طابا، لدينا أقوى أساتذة في القانون الدولي".

من جانبه قال النائب عماد جاد، عضو مجلس النواب، إن المفاوضات تتم من خلال المختصين وبالتالي المسئولية تقع على من يدير الملف وهما الخارجية والري، مؤكدا أنه "في حال الخلاف ممكن اللجوء للوساطة بموافقة الاطراف الثلاثة ووزير الخارجية كنا نريده أن يسمع أنه لم يكن موفقا".

وعقب عبد العال بأنه يختلف مع عماد جاد بشأن الوساطة، موضحا أن المادة 10 نصت صراحة باللجوء للوساطة، كما أن الوساطة لا يمكن لأي طرف أن يرفضها والتحكيم أيضا من المبادئ الحاكمة في العلاقات الدولية.