حقوق مصر في يد أمينة.. ننشر كلمة عبدالعال بجلسة سد النهضة

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن أزمة سد النهضة سواء تم حلها أم لم يتم الحل، فإن مصر في طريقها للدخول إلى حزام الفقر المائي؛ لأن حصة مصر من مياه النيل تحتاج للضرب في 4 بعد الزيادة الكبيرة بعدد السكان والتي وصلت إلى 104 ملايين نسمة.

وأكد تعقيبا على كلمات رئيس الحكومة ووزيري الخارجية والري، بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء؛ بشأن أزمة سد النهضة، أن الدولة بكل المؤسسات تعمل جاهدة من أجل الوصول إلى حل لتلك الأزمة.

وفيما يلي نص كلمة رئيس مجلس النواب:

السيدات والسادة.. أعضاء المجلس الموقرين.

إن الخلفية التاريخية للعلاقات المصرية الإثيوبية تشير إلى نموذج فريد من الروابط التي تجمع بين البلدين‏، فالعلاقات بينهما تعود إلى عهود مصر القديمة، والتي لم تكن سياسية فقط، بل كانت دينية وثقافية أيضا.

ولقد ربطت مشيئة المولى - عز وجل- بين مصير الشعبين المصري والإثيوبي متجسدة في الطبيعة والجغرافيا، فكان نهر النيل العظيم؛ الذي حمل الخير والنماء منذ آلاف السنين لكل شعوب حوضه، وتجري مياهه دماءً في عروق المصريين والإثيوبيين.

ولطالما أعربت مصر عن موقفها الثابت من أن هذا النهر العظيم، لا يجب أن يكون يوما مصدرا للشقاق والخلاف بين البلدين، بل ينبغي أن يظل دوما شريانا للتكامل والتعاون، وليس مصدرا للتوتر والصراعات، التي تستنفذ الطاقات والموارد.

ومن هذا المنطلق، أكدت مصر استعدادها لمد يد العون للأصدقاء في إثيوبيا من أجل تحقيق التنمية، وإقامة مشروعات اقتصادية، وإدارة الموارد المائية لنهر النيل، وتقاسم خيراتها وفقا للاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وبصورة عادلة ومتوازنة ترعى مصالح الجميع، ولا تلحق الضرر بأي طرف.

وهو ذاته ما أكدت عليه القيادة السياسية للبلدين في يونيو من العام الماضي، حين زار القاهرة رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد علي، الذي أكد خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن بلاده لن تمس بالمصالح المائية المصرية .

أيها السيدات والسادة،

إن مصر بقدر ما تحرص على حماية مصالحها الحيوية، وأمنها القومي، وحقوقها الثابتة بحكم التاريخ، والعهود والمواثيق الدولية، بقدر ما تؤكد أنها لن تسمح بأن تتضرر حقوقها في مياه نهر النيل، باعتبارها قضية حياة أو موت.

كما تؤكد القيادة السياسية المصرية أن مصر -دائما وأبدا- ما تتعامل مع أشقائها في القارة الأفريقية بقلب مفتوح، وعقل واع مستنير، وتقدير للمسئولية مفعم بالنية الصادقة، فلم تكن يوما طامعة في حقوق الغير، أو معتدية أو محرضة ضد الآخرين، بل كانت داعمة .. مساندة .. مضحية من أجل أشقائها الأفارقة، وهى مستعدة أن تتحمل إلى أبعد الحدود مسئولياتها التاريخية تجاه قارتنا الأفريقية.

وفي هذا السياق، اسمحوا لي أن أعرب باسمي وباسمكم جميعا عن دعمنا المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع مؤسسات الدولة المصرية في إدارة ملف سد النهضة، ونحن موقنون بأن حقوق مصر، وأمنها القومي، ومستقبل أجيال قادمة من أبناء هذا الشعب في يد أمينة.

وكان عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر إحالة بيان رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطورات ملف سد النهضة والذي ألقاه أمام البرلمان الأربعاء، للجنة خاصة برئاسة النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، وعضوية رؤساء اللجان النوعية، مؤكدا دراسة البيان وإعادة مناقشته مرة أخرى بالقاعة.