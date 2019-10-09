"زراعة النواب" توافق على أجندة عملها بدور الانعقاد الجديد

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، على خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الجديد.

وتضمنت خطة اللجنة عددًا من المحاور، متعلقة بقطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والتشريعات والزيارات الميدانية للجنة.

وأكدت الخطة، ضرورة التوسع الرأسي؛ لزيادة الإنتاجية في جميع المحاصيل، ودراسة معوقات التوسع في النباتات الزيتية، وكيفية استعادة محصول القطن لعرشه المفقود.

كما تضمنت الخطة، التعرف على أسباب عدم توافر مستلزمات الإنتاج، وتحرير أسعار الأسمدة، وأسباب عدم تفعيل الكارت الذكي للفلاح، وكذلك دراسة ضرورة إعلان أسعار توريد الخاصلات الزراعية بصورة عادلة قبل موسم الزراعة، وأسباب عدم تفعيل نظام الزراعة التعاقدية حتى الآن، وكيفية تفعيل التكافل الزراعى لحماية المزارعين من مخاطر الإنتاج.

وتضمنت خطة عمل اللجنة، تقييم مشروع المليون ونصف فدان، ومتابعة جهود الحكومة في ملف الأحوزة العمرانية، ونتائج الزراعات المحمية، وآلية تحسين أراضي الدلتا، ومتابعة جهود المراكز البحثية في استباط أصناف جديدة.

وتضمنت الخطة أيضا، متابعة تنفيذ برامج التحصين ومقاومة الأمراض الفيروسية؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية، ودراسة تعظيم الثروة السمكية، والتعرف على مشكلات الصيادين، وتطهير شبكات الري.

وحول ملف التشريعات، تضمنت الخطة استكمال التشريعات المحالة إليها.