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بالأسماء.. تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى

11:34 ص الأربعاء 09 أكتوبر 2019
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كتب- محمد نصار:

​نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 39 مكرر (ج)، والصادر في الأول من أكتوبر 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2019، بتوفيق أوضاع 42 كنيسة و20 مبنى، بإجمالي 62 كنيسة ومبنى.

يمكن الاطلاع على نص القرار بالصور المرفقة.

تقنين أوضاع كنيسة الجريدة الرسمية مصطفى مدبولي

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