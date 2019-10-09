بالأسماء.. تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى

"مدبولي" يعتمد قرارًا جديدًا بشأن المخاطر غير التجارية للشركات المقيدة

كتب- محمد نصار:

​نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 39 مكرر (ج)، والصادر في الأول من أكتوبر 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2019، بتوفيق أوضاع 42 كنيسة و20 مبنى، بإجمالي 62 كنيسة ومبنى.

يمكن الاطلاع على نص القرار بالصور المرفقة.