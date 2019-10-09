اليوم.. رئيس الوزراء ووزيرا الخارجية والري في البرلمان

كتب- محمد عبدالناصر:

يحضر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء.

واستمع البرلمان- خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء- برئاسة الدكتور على عبد العال، إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذى يوضح فيه ملامح تقرير الحكومة السنوي عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق".

ويرصد التقرير، ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها الذى تم عرضه على مجلس النواب.