منافذ سلع وقوافل طبية.. نشاط مكثف لـ"مستقبل وطن" بالمحافظات

كتب- محمد عبدالناصر:

نظمت أمانات حزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية، عددًا من الفعاليات أمس الاثنين.

وقعت أمانة المرأة المركزية بالحزب، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ لتنظيم فصول محو الأمية بمختلف المحافظات؛ في إطار مبادرة "أنتي عظيمة" بمقر الأمانة المركزية في شارع التسعين بالتجمع الخامس، بحضور قيادات الحزب وبعض أعضاء مجلس النواب.

كما وزعت أمانة الحزب بالجيزة كمية من الحقائب المدرسية على الأسر الفقيرة بمركز الصف، فضلا عن القيام بأعمال رفع وكفاءة وصيانة بعض أجهزة الحاسب الآلي بمدرستي "الشهيد صابر عبد الحكيم، والعويان الإعدادية" بالبدرشين، كما نظمت ندوة حول توعية بمخاطر حرب الجيل الرابع وتأثيرها على الأمن القومي.

وأقامت أمانة الحزب بالبحيرة، منفذا لبيع اللحوم والأسماك والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، ونظمت أمانة الحزب بالإسماعيلية قافلة طبيبة متخصصة في جميع التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لغير القادرين.

وأقامت أمانة الحزب بمحتافظة البحيرة منفذًا لبيع السلع التموينية والخضراوات بأسعار مخفضة بمنطقة السوق بمركز الرحمانية.

ونظمت أمانة الحزب ببورسعيد عدة منافذ متنقلة "سيارات متحركة" لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة، كمن نظمت أمانة السويس ندوة ثقافية عن تمكين المرأة في الحياة السياسية والحزبية، كما نظمت أمانة الفيوم ندوة حول أمراض السرطان.

وأقامت أمانة الحزب بمحافظة المنيا منفذا لبيع اللحوم والخضروات بأسعار منخفضة، وكذلك بمحافظة قنا، فضلا عن تنظيم ندوة عن أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية، وقامت أمانة الحزب بأسوان بتنظيم احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

ونظم أمانة الحزب بمحافظة أسوان احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بمركز نصر النوبة بمدينة أسوان.

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