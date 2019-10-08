أكثر الكلمات إنتشاراً

طلعت زكريا تعيينات المعلمين نصر أكتوبر سد النهضة أسعار الذهب تخفيض أسعار البنزين أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس

"حثالة المجتمع".. "عبدالعال" يوجه بحذف اسم "محمد علي" من المضبطة

07:13 م الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
"حثالة المجتمع".. "عبدالعال" يوجه بحذف اسم "محمد علي" من المضبطة

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بحذف اسم المقاول الهارب "محمد علي" من المضبطة، بعدما ذكر اسمه النائب سامي حسان خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء.

وقال "عبدالعال" للنائب: "حثالة المجتمع لا تُذكر داخل قاعة البرلمان".

وحذر "عبدالعال"، النواب من ذكر أسماء أشخاص بعينهم، ويجب أن يحرص الأعضاء على اختيار الكلمات، مضيفًا "هناك أشخاص لا يجب أن نذكرهم أو نشير إليهم، ويجب أن يتم حذف أسمائهم وبالحبر الأسود من المضبطة".

علي عبدالعال محمد علي مجلس النواب البرلمان المصري سامي حسان

الخبر التالى:

مايا مرسي تشارك في إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة بالإمارات
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان