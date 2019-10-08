نائب أسيوط: وفاة 4 بالملاريا.. ورئيس "النواب": تواصلت مع المحافظ

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه تواصل مع محافظ أسيوط، بخصوص ما أثير عن إصابة مواطنين بإحدى قرى مركز منفلوط بمرض الملاريا، وأن رئيس الوزراء سيتواصل مع وزيرة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ردا على نائب أسيوط حلمي أبو ركبة والذي قال في كلمته: "لي طلب واحد، قرية أم القصور بمركز منفلوط فيها حالات إصابة بالملاريا، وهناك 4 حالات توفيت، وكلمنا كل الجهات ومحدش رد علينا".

وعقب الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: "تواصلت مع محافظ أسيوط وأكد وجود ملاريا فعلا في القرية، لكن الـ4 حالات وفاة ليست بسبب الملاريا ولكن بسبب فشل كلوي وكبدي، ورئيس الوزراء يتواصل مع وزيرة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".​