ننشر مشروع قانون تنظيم الباعة الجائلين بعد التقدم به مجددا للبرلمان

كتبت- ميرا إبراهيم:

جددت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، تقدمها بأول تشريع لتنظيم عمل الباعة الجائلين ودمجهم تحت مظلة المشروعات الصغيرة.

وذكرت أبو السعد في بيان لها أن مهنة بائع متجول تعتبر فرصة عمل أوجدها المواطن نفسه ولم تكلف الدولة آلاف الجنيهات كغيرها من فرص العمل تصل تكلفة الفرصة على الأقل في المشروعات متناهية الصغر والصغيرة عشرون ألف جنيه.

وقالت إن تلك الفئة بدأت منذ عام 2000 يدخل فيها الحاصلين على مؤهلات عليا وأضبح هيكل الباعة الجائلين مختلف تماما عما كان عليه وبه جميع المؤهلات.

وأضافت أن وجود الباعة الجائلين أمر هام وضروري في توفير السلع أو بعض خدمات لفئات عريضة من الشعب حيث تقل تكلفة ما يتم بيعه من السلع أو خدمات لتتماشية مع امكانيات الطبقات الفقيرة.

ودعت أن يؤخذ في الاعتبار أن البائع المتجول نفسه هو مستهلك لمواد وسلع تباع أيضا بالأسواق وهو دائما يبحث عن السلعة الرخيصة بصرف النظر عن مدى جودتها.

وقالت إن مهنة الباعة الجائلين بدأت تجذب بعض الذين لا يتمتعون بالجنسية المصرية مثل تواجد السودانين – الصينيين في الأسواق يسبب الكثر من المشاكل الأمنية، مشددة على ضرورة توفير مجموعة من السياسات والإجراءات التى تحد من ذلك.

واستكملت أن فرص الانحراف والاتجاه والتطرف والإرهاب أو تجارة المخدرات والممنوعات والبلطجة سوف تزداد إذا لم تراع مجموعة من السياسات تقنين الوضع الذي يحمي المجتمع من المخاطر.

وينشر "مصراوي" نص مشروع القانون.