عبد العال ينتقد تأخر الحكومة في إرسال تعديل "الطعن بالنقض": "للصبر حدود"

كتبت- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أحال مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إلى مجلس الدولة؛ لأنه لم يسبق عرضه عليه.

وانتقد عبد العال تأخر الحكومة في تقديم مشروع القانون إلى البرلمان لأنه يترتب عليه موافقة ثلثي الأعضاء نداءً بالاسم لأنه سيطبق بأثر رجعي.

وقال عبد العال – قبل الموافقة – موجها حديثه لممثل الحكومة في الجلسة المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إنه لابد من سؤال الحكومة التي تعلم جيدا أن مدة تطبيق القانون انتهت في 23 سبتمبر 2019، "يعني المفروض تقدمه قبل انتهاء دور الانعقاد السابق (الرابع)، حاليا أصبح له أثر رجعي ما يستلزم موافقة ثلثي الأعضاء نداءً بالاسم، الحكومة تستحق المساءلة دا تاريخ معروف سلفا؟ عليكم أن تتحملوا المسئولية".

ورد "مروان" قائلا: مشروع القانون ورد فى شهر سبتمبر الماضي"، وتدخل عبد العال موجها حديثه لمروان " بتقول لحضرتك دا تاريخ معروف وهو قانون إجرائي.. وتيجي تقول لرئيس ائتلاف دعم مصر بكرا لابد أن يأتي النواب للتصويت عليه ويستغرق الأمر يومين، وننادي على الأعضاء يقولك لأ الأعضاء مسافرين".

ثم وجه عبد العال حديثه لرئيس الائتلاف النائب عبد الهادى القصبي، ومازحه "الحكومة بتعاقبك"، ليعقب عمر مروان "سنراجع من كان بيده هذا الأمر"؛ في إشارة للمسئول بالحكومة عن تحديد موعد تقديم مشروع القانون.

واختتم عبد العال حديثه قائلا: "إحنا استحملنا كتير والمجلس سيرسل لكم نتيجة كل سنة عشان الحكومة تعلم (تضع إشارة) القوانين المحتاجة تقدمها، رغم أن النتيجة موجودة في الساعة والتليفون وكل حتة، المجلس كما تعلم تحمل كثيرا وللصبر حدود".

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