"الشعب سيحاسبنا".. تحذيرات برلمانية للحكومة بشأن مشكلات الفلاحين

كتبت- ميرا إبراهيم:

وجهت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأول بدور الانعقاد الجديد، برئاسة النائب هشام الحصري، تحذيرات للحكومة؛ بسبب التخاذل تجاه مشكلات الفلاح وقطاع القطاع الزراعة، بحسب وصفها.

وقال هشام الحصري، إن اللجنة لن تسمح خلال الفترة المقبلة بتخاذل أي مسئول، وتستخدم جميع الأدوات الرقابية تجاه الحكومة لمواجهة تقاعس أي مسئول عن حل وحسم مشكلات المواطنين في قطاع الزراعة والري.

وقال: "اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي، أمام تقاعس المسئولين، وسيكون هناك نهج جديد في التعامل معهم، خاصة بعدما وجه الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، بحسم المشكلات وعدم السماح للحكومة بتصدير المشكلات".

من جانبه قال مجدي ملك وكيل اللجنة: "للأسف تحدثنا كثيرا من قبل عن مشكلات المزارعين، ولم يُحسم أي شيء، والشعب سيحاسبنا إذا لم نتخذ خطوات جادة".

وأضاف، أن مشكلات قطاع الزراعة تتعلق بالإدارة والتوظيف السليم للقطاع، ولدينا مشكلة كبيرة في إدارة القطاعات المختلفة بوزارة الزراعة، وأصبح من غير المقبول انعقاد اللجنة دون وجود مسئولين باجتماعاتها، ولا مكان لمسئول يتقاعس عن دوره ومسئوليته.​