وكيل "نقل النواب": نفتح ملف السيارات الكهربائية لإزالة جميع المعوقات أمامه

كتب- أحمد علي:

أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، طرح المعوقات أمام السيارات الكهربائية في لجنة النقل بمجلس النواب والوقوف على شكاوى الشركات المستوردة والمنفذة لتكنولوجيا شحن وصيانة السيارات الكهربائية، والتي تمثلت في معاناتهم من البيروقراطية والتي تمثل عقبة أمام تنفيذ هذا المشروع.

وأكد زين الدين، في بيان، اليوم الاثنين، أهمية إزالة أي عقبات أمام النوع الجديد من السيارات، والذي من المتوقع أن يحدث نقلة نوعية وثورة تكنولوجية كبيرة خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات وتكلفة قطع الغيار والصيانة الدورية بعد قرار تعويم الجنيه.

وأضاف أنه يتوقع إقبالا كبيرا بعد تحرير سعر البنزين بشكل نهائي، وكذلك بعد نجاح الدولة المصرية في اجتياز أزمة الكهرباء ومع احتياج الجميع لمصادر طاقة بديلة والتوقف عن الاعتماد على المشتقات البترولية بمفردها، إلا أنها تواجه مشكلات بسبب عدم تقنين أوضاعها وتراخيصها اللازمة.

وأوضح أن هناك بيروقراطية ضد السيارات الكهربائية وكل جهة حكومية تخاف من إعطاء الموافقة النهائية حتى الآن فالمرور يخشى من تعطل حركة السير والصناعة لم تضع المعايير الفنية الخاصة بالسوق المصرى وبالتالى تعرقل عمليات الإفراج الجمركى والكهرباء لم تعط التصريح لشركة شحن السيارات ببيع الكهرباء بشكل مباشر، وبالتالي فالمنظومة لم تكتمل.

وأشار النائب إلى أن رواج سوق السيارات الكهربائية يعني ضخ استثمارات هائلة ما بين صناعة تجميع السيارات وخدمات الشحن والصيانة والبنية التكنولوجية اللازمة على الطرق السريعة وداخل المدن، إلا إنه هناك تباطئا غير مفهوم في تقنين أوضاع السيارات الكهربائية، وأكد أن البنية التحتية الشرط الأول لانتشار هذه السيارات في الشارع، ما يحتاج لتعاون بين جميع الجهات سواء الحكومية أو القطاع الخاص.