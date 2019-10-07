التخصيص يبدأ اليوم.. خطوات حجز قطع الأراضي المميزة في 8 مدن

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين، في إجراءات حجز 1268 قطعة أرض متميزة، بـ8 مدن، من خلال الموقع الإلكتروني (http://www.hdb-reservation.com)، ويستمر الحجز حتى غدٍ الثلاثاء 8 أكتوبر.

وتمثلت شروط التقديم للحجز، في أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز، كما يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز قطعتي أرض ضمن محور أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، سواء في مدينة واحدة أو مدينتين.

وجاءت أسعار وعدد قطع الأراضي المتميزة على النحو التالي:

100 قطعة بمدينة بدر بسعر 2825 جنيهًا للمتر.

528 قطعة بالعاشر من رمضان بـ1990 جنيهًا للمتر.

50 قطعة في أكتوبر الجديدة بـ3485 جنيهًا للمتر.

40 قطعة في برج العرب بـ2490 جنيهًا للمتر.

150 قطعة بمدينة السادات بـ1660 جنيهًا للمتر.

100 قطعة في بني سويف الجديدة بـ2015 جنيهًا للمتر.

100 قطعة بسوهاج الجديدة بسعر 1720 جنيهًا للمتر.

100 قطعة في غرب قنا بـ2200 جنيه للمتر.

ويمكن التعرف على خطوات الحجز الإلكتروني لقطع الأراضي من خلال الضغط هنا

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