  • عاجل:مباشر.. الزمالك 1 - 1 إف سي مصر.. الدوري المصري

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نصر أكتوبر تخفيض أسعار البنزين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس سد النهضة

    "مائل للحرارة والقاهرة 32".. تعرف على تفاصيل طقس الاثنين

    09:34 م الأحد 06 أكتوبر 2019
    "مائل للحرارة والقاهرة 32".. تعرف على تفاصيل طقس الاثنين

    ارشيفية

    كتب- يوسف عفيفي:

    يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالة، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلاً.

    وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

    وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

    الصغرى العظمى

    القاهرة 22 32

    شبين الكوم 23 32

    طنطا 22 31

    دمنهور 20 32

    الإسكندرية 22 28

    بلطيم 20 29

    مطروح 22 28

    السلوم 20 29

    سيوة 22 31

    بورسعيد 24 28

    دمياط 23 28

    الزقازيق 21 32

    الإسماعيلية 20 33

    السويس 21 33

    العريش 20 29

    رفح 19 29

    رأس سدر 23 33

    نخل 14 30

    نويبع 22 33

    طابا 22 32

    كاترين 15 29

    الطور 23 33

    شرم الشيخ 25 35

    الغردقة 26 34

    مرسى علم 24 35

    الفيوم 22 35

    بنى سويف 22 34

    المنيا 20 34

    أسيوط 21 36

    سوهاج 21 37

    قنا 21 38

    الأقصر 23 38

    أسوان 27 39

    أبوسمبل 26 39

    الوادى الجديد 21 39

    شلاتين 26 37

    ابو رماد 25 36

    حلايب 28 34

    هيئة الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الشبورة المائية

    الخبر التالى:

    الناقد أحمد أبوالعلا رافضًا هدم البالون: "التراث ليس للبيع"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان