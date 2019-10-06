السيسي: نصر أكتوبر تعبير عن إرادة أمة وتماسك شعب

كتب- محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تحتفل اليوم بأحد أعظم وأمجد أيامها، يوم عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل، وبين الماضي والمستتقبل.

وأضاف السيسي، خلال كلمته التي وجهها صباح الأحد، بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر، أن يوم السادس من أكتوبر عام 1973، يمثل فقط نصرا عسكريا باهرا، حققته القوات المسلحة باقتدار، بل هو تعبير فريد عن إرادة أمة، وتماسك شعب استمد من تاريخه العريق صلابة وقوة لا تقهر.

وتابع السيسي: " شعب مصر الكريم، أن من حق الأجيال الحالية أن تعرف ماذا حدث في تلك الفترة، ومن حقهم علينا نحن من عاصرنا تلك الأيام، أن نوضح بجلاء كيف كان الاختبار قاسيا، وكيف استطاع المصريون تجاوزه بنجاح، وكيف تكاتف الشعب كله وراء قواته المسلحة؟، ليصبح الشعب بأكلمه جيشا، يخرج من هذه الملحمة نصرا، ليرد الاعتبار، ويفتح الأبواب أما استعادة الأرض وتحقيق السلام معا.