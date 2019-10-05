"أبو العينين": السيسي نجح في وضع قضية سد النهضة على أجندة المجتمع الدولي

(مصراوي):

أشاد رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأرومتوسطي بدعم البيت الأبيض للمفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان من أجل التوصل إلى اتفاق تعاون لملىء وإدارة سد النهضة الأثيوبي.

وأثنى أبو العينين على بيان البيت الأبيض حول أزمة سد النهضة، والذي أكدت خلاله الإدارة الأمريكية أن لجميع دول حوض النيل الحق فى التنمية الاقتصادية والأزدهار، ودعت جميع الأطراف إلى إظهار حسن النية من أجل التوصل إلى اتفاق يصون ذلك الحق ويحترم حصة كل دولة فى مياه نهر النيل.

وأكد "أبو العينين"، أن بيان البيت الأبيض يؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية في التعامل مع هذا الملف وقوة مصر الدولية، ويأتي نتيجة لجهود الرئيس السيسي في عرض أزمة سد النهضة أمام المجتمع الدولي بالجمعية العامة للأمم المتحدة وتحذيره من خطورة الأزمة على المنطقة ومدي تأثير السد على مصر وتعنت أديس أبابا، والتدخل وحل الأزمة سياسيا عبر التفاوض بشكل سلمي يحفظ حقوق مصر فى حصتها بمياه النيل.

وأوضح "أبو العينين"، أن الرئيس السيسي دق ناقوس الخطر بالأمم المتحدة وتحدث بمصداقية كاملة،عرض وجهة النظر المصرية حول سد النهضة حرصا على العلاقات القوية بين دول القارة، ولأن الموقف الأثيوبي تجاه الأزمة يعد تعديًا على القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه وبدول حوض النيل.. وأن الرئيس السيسي حريصًا على وحدة أفريقيا والتعاون كأبناء قارة واحدة فهو "عاشق لأفريقيا".

وكانت أزمة سد النهضة محور حديث العديد من اللقاءات التي عقدها محمد أبو العينين مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وعدد من المسئولين البارزين بالبيت الأبيض والكونجرس والقادة الأفارقة، وذلك خلال حضوره جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث أكد تيجاني محمد باندي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال لقائه برجل الصناعة محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورمتوسطي أنه ليس من حق أي دولة أن تمنع المياه أو تنقض اتفاقياتها مع دولة أخري حتي فى حالة الحرب بين الدولتين، فالمياه حق من حقوق الإنسان وأوضح أن أزمة سد النهضة تكمن فى أثيوبيا "دولة المنبع"، وأن تلك المشكلة يجب أن تحل عن طريق التفاوض.

وتعهد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن حل أزمة سد النهضة ستكون أولي اهتماماته خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتدخل بشكل سريع وسيتشاور من أجل عقد اجتماعا مع الأطراف الثلاثة "مصر والسودان وأثيوبيا" للوصول إلى حل دبلوماسي بتلك الأزمة.

كما طالب أبو العينين المجتمع الدولي بالتدخل لإرساء قواعد العدالة واحترام الاتفاقيات والمعاهدات خلال لقائه بالعديد من المسئولين البارزين فى الإدارة الأمريكية بينهم ديفيك شنكر مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأوسط، ومايكل تي هارفي مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتورة روبرت ساتلوف مدير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدني، والدكتورة فيكتوريا كوتس المدير الأول لمنطقة الشرق الأوسط بالبيت الأبيض، وجين هارمان مدير مركز وودرو ويلسون الدولي بأمريكا والرئيس السابق للجنة الاستخبارات بالكونجرس.

وأوضح أبو العينين خلال مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO" فى نيويورك بحضور عدد من القادة الأفارقة أن أزمة سد النهضة من شأنها أن تؤثر على أمن واستقرار القارة الأفريقية وطالب أديس أبابا باحترام كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تعود لأكثر من 100 عام، وأن الرئيس السيسي تحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أزمة سد النهضة بكلمات بسيطة تحمل آلاف المعاني "إن النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضية وجود".

وأكد أبو العينين أن تلك القضية بالنسبة لمصر هامة للغاية فهي قضية حقوق وكرامة وبعث برسالة إلى القادة الأفارقة بأن تلك القضية ستؤثر على مستقبل الاستقرار بالقارة السمراء، وأن ما تقوم به أثيوبيا خطر، وحذر أبو العينين من المساس بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، وأن أزمة سد النهضة لن تحل سوي بالتفاوض وليس بالتعنت من قبل الجانب الأثيوبي، وأن مصر تؤمن بحق أثيوبيا فى التنمية ولكننا نؤمن قبل ذلك بحق المصريين فى الحياة والعيش.

وأوضح أن سد النهضة تم بناؤه لتوليد الكهرباء، في الوقت الذي يوجد فيه طرق حديثة كثيرة لتوليد الكهرباء ربما بطاقة أكبر، وتساءل من يمول السد؟ ولماذا؟ وهل هناك أهداف سياسية للضغط على مصر بهذا الملف؟، لافتًا إلى إن ذلك يمثل خطرًا كبيرًا على المنطقة.