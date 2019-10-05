بعد غد.. دار الأوبرا تعرض فيلم "الممر" ضمن احتفالاتها بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

كتب- محمد عاطف:

تعرض دار الأوبرا المصرية، ضمن احتفالاتها بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، الفيلم السينمائي "الممر" للمخرج شريف عرفة وإنتاج هشام عبد الخالق، في السابعة مساء بعد غد الاثنين، على المسرح الكبير بالأوبرا.

ويعقب عرض الفيلم ندوة للحوار مع صناع فيلم "الممر" ومبدعيه تقام بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة.

تدور أحداث الفيلم حول بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف من خلال شخصية "نور" أحد القادة البواسل، كما يناقش المرحلة الزمنية اعتبارا من عام 1967 حتى بداية الحرب.

وحقق فيلم "الممر"، نجاحا كبيرا منذ بدء عرضه وقام ببطولته عدد من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، أمير صلاح الدين، أحمد صلاح حسني، محمد شرنوبي، محمود حافظ، محمد فراج.