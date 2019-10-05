رئيس "الوطنية للإعلام" يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

كتب- مصطفى علي:

هنأ حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي استردت بها قواتنا المسلحة الباسلة الأرض والكرامة.

كما هنأ زين، وزير الدفاع وقادة وضباط وجنود الجيش المصري العظيم الذين بذلوا التضحيات الغالية من أجل الحفاظ على أمن وأرض الوطن، ولايزالون يبذلون دماءهم الذكية للحفاظ على أمن وأمان مصر وشعبها في مواجهة تنظيمات إرهابية تستهدف القتل والتدمير، حيث حقق جيشنا العظيم نجاحات عظيمة وبطولات للقضاء عليها.

وقال زين إن الجيش المصري في عطاء مستمر لوطنه من خلال مواقفه الوطنية المخلصة المتعددة وانحيازه لإرادة الشعب المصري، وتمتد هذه المواقف الوطنية المساندة للشعب المصري في مشاركة قواتنا المسلحة بمشروعات البناء والتعمير من أجل حياة أفضل لمصر وشعبها في ظل القيادة الوطنية المخلصة للرئيس السيسي.

وأكد على مواصلة دور الإعلام الوطني تجاه الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب والتصدي بمهنية ومصداقية للشائعات والأكاذيب التي تستهدف النيل من استقرار الوطن من خلال جهود وخبرات أبناء الوطنية للإعلام الذين يعملون بوطنية وإخلاص.​