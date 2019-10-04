وزيرة الثقافة: صحوة المسرح المصري تعكس تطور وعي المجتمع

القاهرة - أ ش أ:

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الصحوة التي يمر بها فن المسرح حالياً، تعد مردودا لتطور وعي المجتمع المصري باعتبار أن المسرح هو أبو الفنون على مر التاريخ ويمثل وسيلة فاعلة لبناء الإنسان وأحد أساليب التعبير عن المشاعر.

جاء ذلك خلال حضور الدكتورة إيناس عبد الدايم العرض المسرحي (المتفائل المستلهم) المأخوذة عن رواية (كانديد) للكاتب الفرنسي الشهير فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام، وبطولة سامح حسين وسهر الصايغ وذلك بالمسرح القومي وبحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ، ولينا ليند سفيرة النرويج بالقاهرة.

وأشادت الوزيرة بالعرض وأداء نجومه، مشيرة إلى أنه يحمل رسائل تدعو للتمسك بالقيم السامية وتحث على الإصرار لتحقيق الطموحات واجتياز التحديات من خلال الثقة في قدرات الذات.

شارك في البطولة الفنان أحمد صيام، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، تامر الكاشف، أحمد زكريا، مصطفى سامي، أمجد الحجار، آيات مجدي، طارق راغب، أحمد سمير ، موسيقى هشام جبر ، أشعار طارق علي ، استعراضات ضياء شفيق ، ديكور حازم شبل ، أزياء نعيمة عجمي.

يذكر أن رواية (كانديد) كتبها فولتير عام 1759 وتعد أحد أشهر أعماله وتحمل طابعاً فلسفياً خيالياً ، حيث تدور أحداثها خلال القرن الثامن عشر في فرنسا حول شاب ينشأ في بلاط خاله الأمير الذي يكلف أحد الحكماء بتعليمه ، ثم يقع في غرام ابنة خاله الذي يرفض زواجهما ويقوم بطرده من القصر ليتعرض للكثير من الأزمات التي نتجت عن حسن النية والثقة المطلقة في الآخرين لكنه ينجح في التغلب عليها انطلاقا من الإيمان بالمباديء النبيلة.

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