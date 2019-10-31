"المصرية لنقل الكهرباء" توقع عقدا بمبلغ 331 مليون جنيه لصالح منطقة القاهرة

القاهرة - أ ش أ:

وقعت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الخميس، عقدا مع الاتحاد المكون من (شركة إنيرجيا للطاقة والتليكوم سليوشنز وشركة إنيرجيا لكابلات الطاقة "السويدي") لصالح منطقة كهرباء القاهرة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 331 مليون جنيه مصري، وذلك في إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية .

وأوضحت مشالي ، وفقا لبيان صحفي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العقد يتضمن توريد وتركيب كابلات أرضية جهد 220 ك.ف من النوع “ XLPE “ قطاع 1×2000 مم2 نحاس وكابلات الألياف الضوئية كاملة بملحقاتهما لإحلال مسار الربط (بساتين /مستثمرين) بطول 2 ×7,5 كم .

وأضافت أنه سيتم تمويل التكلفة الإجمالية للعقد من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصما علي إعتمادات مشروع إحلال وتجديد محطات وخطوط الجهد الفائق بموازنة العام المالي 2018/2019، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 7 شهور تبــــدأ من تاريخ إستلام أمر الإسناد وإستلام الموقع خالي من العوائق.

وتأتي مثل هذه الأعمال تأكيدا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة.