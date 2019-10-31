نائبة: خطة لتوعية المواطنين بمحاربة الشائعات استجابة لتكليف السيسي

كتب - أحمد علي:

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة، إن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، بشأن أهمية التوعية للشائعات وكيفية التصدى لها، موضوع غاية في الأهمية لتهديده الأمن القومي المصري.

وأضافت في بيان اليوم الخميس: "سنعد خطة تخاطب المواطن المصرى في الشارع بشأن ماذا يفعل لمحاربة ما يدور من حوله من شائعات، وما هي أساليب مواجهة الشائعة، وكيفية التأكد من الأخبار، والوصول إلى المعلومات الصحيحة".

وأضافت عطوة، أن الرئيس السيسي لن يستطيع أن يقوم بكل شيء بمفرده، فالنائب عليه دور أيضا بما له من قاعدة شعبية، فيجب أن يقوم بدوره الوطني من خلال لقاءات مفتوحة مع أهالى دائرته لتوعيتهم بما يحاك من مؤامرات وكيف للشائعة أن تهدم ما انجزناه من خطوات تنمية واستثمار.

كان الرئيس السيسي أشار إلى وجود مسؤولية كبيرة على أعضاء مجلس النواب؛ للتصدي لأي محاولة تشكيك في الجهود التي تبذلها الدولة المصرية.

وقال: "نواب الشعب لهم مسؤولية؛ أن كل أمر محل تشكك، تصدوا واعملوا لجان وفتشوا واعملوا تقارير واعلنوها للناس، ولو كان فيه قصور من الدولة اعلنوا ولو كان فيه غير كده اعلنوا".

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