أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب أزمة الدوري محمد رمضان عزل ترامب

التخطيط: 28% ارتفاعًا في النقد الأجنبي العام الحالي

07:51 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
التخطيط: 28% ارتفاعًا في النقد الأجنبي العام الحالي

هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدا

كتب- محمد نصار:

قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عرضًا حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الأول لعام 2019/2020.

واستعرضت السعيد، مؤشرات تنامي تدفقات النقد الأجنبي، لافتة إلى ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 78 مليار دولار في عام 2018/2019 مقارنة بنحو 61 مليار دولار في عام 2008/2007، بنسبة نمو 28٪.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن مصادر النقد الأجنبي المستدام ومنها (الصادرات - قناة السويس - الاستثمار الأجنبي)، تمثل نحو 52% من إجمالي مصادر النقد الأجنبي للدولة.​

هالة السعيد وزارة التخطيط النقد الأجنبي

الخبر التالى:

"مدبولي": العالم ينظر لمصر كـ"قاطرة اقتصاد" بالشرق الأوسط
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان