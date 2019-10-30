التخطيط: 28% ارتفاعًا في النقد الأجنبي العام الحالي

كتب- محمد نصار:

قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عرضًا حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الأول لعام 2019/2020.

واستعرضت السعيد، مؤشرات تنامي تدفقات النقد الأجنبي، لافتة إلى ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 78 مليار دولار في عام 2018/2019 مقارنة بنحو 61 مليار دولار في عام 2008/2007، بنسبة نمو 28٪.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن مصادر النقد الأجنبي المستدام ومنها (الصادرات - قناة السويس - الاستثمار الأجنبي)، تمثل نحو 52% من إجمالي مصادر النقد الأجنبي للدولة.​