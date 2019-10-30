"محلية النواب" توصي بالاهتمام بالطرق حفاظًا على أرواح المواطنين

كتب- ميرا إبراهيم:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن مشاكل الطريق الزراعي من أبو حمص لكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتحدث النائب أحمد العرجاوي، عن مشكلات الطريق، مشيرا إلى عدم وجود "يوتيرن" شرعي، ما يتسبب في تكرار الحوادث وإزهاق أرواح المواطنين، بسبب اتجاه السيارات في الاتجاه المعاكس.

وأوصت اللجنة، بسرعة إنهاء "يوتيرن" قانوني في الطريق حفاظا على سلامة المواطنين، ولمواجهة مشكلة تكرار الحوادث على الطريق وإزهاق أرواح المواطنين.

وطلبت اللجنة من هيئة الطرق والكباري ومحافظة البحيرة، بالرد كتابيا في أقرب وقت بما تم اتخاذه من إجراءات.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبن محمد الداي ومحمد عمارة، بشأن انهيار كوبريي السيد أفندي، وعبد الجليل نوح بمركز الدلنجات محافظة البحيرة، ما أدى إلى إغلاق الطريق، وتأخر وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ أعمال إصلاحهما.

وأكد النائب محمد الدامي، حل المشكلة وإدراج الكوبري في خطة 2018-2019، وسيتم الطرح خلال 10 أيام.