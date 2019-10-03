  • عاجل:الحكومة تخفض أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تخفيض أسعار البنزين أسعار الغاز أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس سد النهضة

    ماذا قال عمرو أديب عن خفض أسعار البنزين؟

    09:58 م الخميس 03 أكتوبر 2019
    ماذا قال عمرو أديب عن خفض أسعار البنزين؟

    عمرو أديب

    القاهرة - مصراوي:
    علّق الإعلامي عمرو أديب، على قرار الحكومة بخفض أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، بقيمة 25 قرشًا.

    وقالت "أديب" ضاحكًا في تدوينة عبر حسابه على "تويتر" اليوم الخميس: "كانت الناس ليلة أسعار البنزين تروح تقف طوابير تملئ، الليلة دي بعد التخفيض الناس حتروح ترجع البنزين القديم".

    وخفضت لجنة تسعير المنتجات البترولية سعر بنزين 80 ليصبح 6.5 جنيه، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95، مع ثبات أسعار السولار والبوتاجاز.

    وتطبق الحكومة نظاما جديدا لتسعير الوقود يرتبط بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ويجرى مراجعته كل 3 أشهر، على أن لا تزيد نسبة الانخفاض أو الزيادة على 10%.

    213

    تخفيض أسعار البنزين أسعار الوقود عمرو أديب

    الخبر التالى:

    الاثنين.. اللجان النوعية بالبرلمان تستأنف اجتماعتها بعد إعلان تشكيلها
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان