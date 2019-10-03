​ "داخل كرتونة ماء زمزم".. إحباط تهريب هواتف "آيفون" بمطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عدد من هواتف آيفون 11، أخفاها راكب داخل كرتونة ماء زمزم لتضليل الجمارك والعبور بالمضبوطات، وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار، في بيان اليوم الخميس، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة القادمة من أبها، اشتبه عبداللطيف الحسيني مأمور اللجنة الجمركية في الراكب، وقام مأمور الجمرك بتفتيش حقائبه على جهاز الكشف بالأشعة، وتلاحظ وجود عبوات تكرارية مشتبه أن تكون هواتف محمولة، وبالتفتيش اليدوي بواسطة مأمور الجمرك، وجُد كرتونة يوضع بها ماء زمزم وبداخلها كمية من الهواتف.

أمر الدكتور ماجد موسي مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.