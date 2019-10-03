"ماس كهربائي".. السيطرة على حريق بالمبنى الإداري لمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

شب حريق محدود اليوم الخميس بالطابق الرابع داخل المبنى الإداري بمطار القاهرة الدولي؛ نتيجة ماس كهربائي، ونجحت قوات الإطفاء بالمطار في السيطرة على الحريق خلال دقائق دون حدوث أي إصابات بين العاملين.

وقالت مصادر بالمطار، إن العاملين بالمكاتب الإدارية في مبنى الركاب رقم "1" المعروف بالمطار القديم، فوجئوا بانبعاث دخان من إحدى كابلات الكهرباء بالطابق الرابع، وجرى الاتصال بعمليات المطار والمطافيء التي تواجدت خلال دقائق، ونجحت في السيطرة على الحريق المحدود وإخماده قبل امتداده لباقي الكابلات.

وعاينت سلطات المطار والبحث الجنائي مبنى الشركة، ورجحت أن السبب ماس كهربائي.

وأضافت المصادر، أن الحريق لم يؤثر بأي صورة على حركة التشغيل داخل المطار، ولم يشعر الركاب بأي شيء داخل صالات السفر والوصول.