وزيرة البيئة تشيد بقصص نجاح متعهدي جمع قش الأرز بالبحيرة

كتب- محمد نصار:

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بقصص النجاح لمتعهدي تجميع قش الأرز وذلك خلال لقائها بعدد منهم ضمن جولتها التفقدية لمنظومة السحابة السوداء بالبحيرة، مؤكدة أنها دليل واضح على نجاح منظومة التعامل مع المخلفات الزراعية في تحويل قش الأرز إلى فرصة حقيقية وسلعة اقتصادية توفر فرص عمل واعدة بدلًا من كونها ملوث يؤرق المواطن المصري، وإقبال المواطنين على الاعتماد على مشروعات جمع وتدوير قش الأرز كمصدر رزق وعائد اقتصادي مربح.

وتحدثت وزيرة البيئة، إلى مصطفى محمد العليمي، أحد متعهدي جمع قش الأرز، ويبلغ من العمر 64 عامًا، والذي أكد أنه عمل كمتعهد منذ بداية المنظومة في نطاق محافظة البحيرة مستفيدًا من الدعم بالمعدات المقدم من وزارة البيئة، ونتيجة للعائد الاقتصادي المحقق توسع في عمله ليصل لنطاق محافظة كفر الشيخ، مشيرًا إلى أنه ليس له أي أعمال أخرى بجانب هذا النشاط حيث يقوم بالتجميع لمدة شهرين ونصف ليتم إعادة تصنيعه وفرمه وتوزيعه على المزارع والفلاحين ومحطات تصدير البطاطس، فأصبح هذا العمل مجال استثمار للعام كله وبلغ حجم العمالة المشتركة معه 25 عاملًا هذا هو مصدر دخلهم الوحيد.

وأوضح رضا محمد عبيد، أن المهنة الأساسية له أصبحت جمع قش الأرز ونظرًا للقيمة الاقتصادية له والعائد المادي من بيعه لم يكتفي بالمعدات التي يستأجرها من وزارة البيئة فاتجه إلى شراء جرارات ومكابس ولوادر، ليتوسع في التجميع من مركز الدلنجات وكوم حمادة وايتاي البارود والتوزيع على مزارع الدواجن ومحطات البطاطس ومزارع المواشي، وساعدت تجارته في قش الأرز خلال الأعوام الثلاثة الماضية في تحسن وضعه المادي.

أما محمد محمد العليمي، مدير سابق بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، فأكد أنه بدأ في الاتجاه للعمل بقش الأرز عقب خروجه على المعاش ليصبح فرصة عمل له وأبنائه، ودعمه فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة من خلال المعدات وأيضًا بمبلغ 50 جنيهًا لكل طن، ما شجعه على جمع أكبر كمية ممكنة من قش الأرز خلال فترة حصاده يقوم ببيعه بمبالغ مالية مجزية واتجه إلى إعادة التصنيع بفرمه وكبسه للاستفادة به كعلف للماشية.

​وأضاف أكرم خلف، أخصائي آثار، أنه ورث مهنة تجميع قش الأرز عن والده ويعمل بها منذ عشر سنوات، وبدأ بالعمل كمتعهد معتمد من وزارة البيئة حيث تم دعمه بالمعدات بالإضافة إلى الدعم المادي عن كل طن مجمع ويعمل لديه 10 عمال أساسيين بجانب العمالة غير المباشرة.