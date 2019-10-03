مجلس النقابة: سحب القروض والإعانات من أمين صندوق الصحفيين

كتب- مصطفى علي:

قرر مجلس نقابة الصحفيين، سحب القروض والإعانات من أمين الصندوق هشام يونس، وتشكيل لجنة جديدة من جمال عبد الرحيم ومحمد خراجة وحسين الزناتي ومحمد يحيى وعمرو بدر.

وبحسب بيان لنقابة الصحفيين، يأتي ذلك بعد المخالفات التي تكشفت، والعراقيل التي أثرت على سير العمل وتعطيل مصالح الصحفيين.

كان هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، تقدم أمس باستقالته من مجلس النقابة، وأرجع سبب استقالته إلى ما وصفه بوقوع "أحداث بين جدران نقابتنا العريقة ترقى إلى مستوى الجرائم النقابية لأنها وقائع غير مسبوقة سيكون السكوت عليها دافعا لمزيد من التدهور الذي لا نرتضيه لنقابتنا وبيت مهنتنا."

وناشد يونس مجلس النقابة التحقيق في الوقائع التي دعته للاستقالة واتهاماته لسكرتير النقابة، وإبلاغ النيابة العامة إذا كان الأمر يستحق ذلك.