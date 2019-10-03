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    "لتصحيح أخطاء".. الجريدة الرسمية تنشر تعديل مادتين بـ"الجمعيات الأهلية"

    11:08 ص الخميس 03 أكتوبر 2019
    "لتصحيح أخطاء".. الجريدة الرسمية تنشر تعديل مادتين بـ"الجمعيات الأهلية"

    الدكتور مصطفى مدبولي

    كتب- محمد نصار:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 40 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2019، استدراك هيئة مستشاري مجلس الوزراء حول قانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

    وتضمن الاستدراك المنشور في الجريدة الرسمية تعديل على نص المادتين الرابعة والتاسعة من القانون المنشور من قبل في الجريدة الرسمية، حيث وقع خطأ مادي في نص المادتين من مواد الإصدار على النحو التالي:

    المواد المنشورة سابقًا

    مادة 4

    "وعلى الكيانات التي تمارس أنشطة مرخصًا بها بخلاف العمل الأهلي وقامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاطًا يدخل في أغراض الجمعيات".

    مادة 9

    "وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة 60 يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أنشطة الجمعية نشاطًا مخالفًا للدستور ومحظورًا، أو مؤثمًا وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر...".

    التعديل على الأخطاء الواردة بالمواد المنشورة سابقًا

    مادة 4

    "وعلى الكيانات التي تمارس أنشطة مرخصًا بها بخلاف العمل الأهلي وقامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاطًا يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية..".

    مادة 9

    "وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة 60 يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أنشطة الجمعية نشاطًا مخالفًا للدستور أو محظورًا، أو مؤثمًا وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر...".

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    الجمعيات الأهلية مجلس الوزراء قانون ممارسة العمل الأهلي

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