كامل الوزير لمصراوي: لن نوكل محاميا للدفاع عن كمسري قطار طنطا

كتب- محمد الصاوي:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه تعهد لأسرة محمد عيد، المتوفى في واقعة قطار طنطا، بعدم توكيل أي محامي من الوزارة أو هيئة السكة الحديد، للدفاع عن الكمسري، المتهم في الواقعة.

وأضاف الوزير، لمصراوي عبر الهاتف، مساء الثلاثاء، أن تعهده للأسرة يأتي في إطار التضامن معهم، مستدركًا: "عشان ميحسوش إننا ضدهم، وعايزين عدالة ناجزة تحقق العدل".

وأوضح كامل الوزير: "عشان ميكونش فيه استئناف أو نطول مدة التقاضي".

وقدم كامل الوزير، وزير النقل، عصر اليوم، يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ووزارة النقل واجب التعازي لأسرة المواطن محمد عيد عبد الحميد عطية، والذي توفي أمس في واقعة القطار 934 مكيف الأسكندرية/ طنطا، بمحل إقامته في منطقة أم بيومي التابعة لمركز شبرا الخيمة محافظة القليوبية.

من جانبه، قال زين عيد، شقيق محمد عيد، ضحية القطار، أن وزير النقل عرض عليهم توكيل محامي على نفقته الخاصة للدفاع عن الضحية.​