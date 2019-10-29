محافظ القاهرة يوجه بتخصيص يوم صحي بمدارس العاصمة

كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، انطلاق فعاليات القافلة الطبية ضمن مبادرة " أولادنا في عنينا" للكشف عن أمراض العيون والأنيميا والسكري والجلدية لطلاب مدرسة حسن سالم طماعة الابتدائية بحلوان، تحت رعاية ودعم مؤسسة "صناع الخير" للتنمية والمصرف المتحد، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبحضور الدكتور هاني الناظر، سفير المبادرة ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، والدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وأكد عبدالعال، أن القافلة ستتولى عملية الكشف على أعين الطلاب جميعًا بالإضافة إلى صرف الأدوية مباشرة للتلاميذ الذين يعانون من مشاكلات في الإبصار، كما سيتم أخذ مقاييس للنظارات للطلاب الذين يتم فحصهم وتشخيصهم ويحتاجون إلى نظارات، إضافة إلى إجراء عمليات للطلاب الذين يحتاجون إلى عمليات.

وأوضح محافظ القاهرة، أن فعاليات القافلة ستشمل إجراء تحاليل الأنيميا والسكر وفحص عيادة الأمراض الجلدية لجميع طلاب المدرسة وتوقيع الكشف عليهم بواسطة استشاريين من جامعة القاهرة وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

ووجه المحافظ، مدير مديرية التعليم، بضرورة إضافة حصة أو يوم صحي كامل يُخصص للتوعية والإرشاد وعقد ندوات حول كيفية الوقاية من الأمراض المختلفة بمعرفة متخصصين، مع توزيع الملصقات والمطويات والإرشادات بجميع مدارس القاهرة وخاصة التعليم الأساسي منها.

وأكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أن مبادرة "أولادنا في عنينا" انطلقت بمحافظات (الفيوم - بورسعيد - بني سويف - الغربية - الإسكندرية - المنصورة - الإسماعيلية - المنوفية - سوهاج)، ونظمت مجموعة من القوافل الطبية جابت معظم مدارس التعليم الأساسي.

​وأشار زمزم، إلى نجاح المبادرة منذ العام الماضي في توقيع الكشف الطبي الخاص بأمراض الأنيميا والسكري والعيون لأكثر من 17 ألف تلميذ بالمدارس، وأجرت 35 عملية تصحيح حول، وزراعة عدسة، وتصحيح جفون، وزرع عين صناعية، فضلًا عن توزيع 500 نظارة طبية على تلاميذ يحتاجون إليها وفق التشخيص أثناء القوافل، وتعد هذه القافلة الرابعة التي تنظمها المبادرة خلال العام الحالي.