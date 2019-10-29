الصحة: علاج 2.5 مليون مواطن بمستشفيات الصدر خلال عام

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ2 مليون و539 ألفًا و474 مريضًا بالعيادات الخارجية لمستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية، خلال العام المالي 2018 – 2019.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث لرسمي للوزارة، أنه جرى علاج 85 ألفًا و179 مريضًا مجانًا بالأقسام الداخلية بالمستشفيات، إضافةً إلى علاج 6964 مريضًا بأقسام الرعاية المركزة، وإجراء 514 ألفًا و910 أشعة على الصدر، 5868 أشعة مقطعية، و22027 أشعة تليفزيونية، و134 منظارًا شُعبيًا، و388 منظار تجويف صدري بـ13 قسمًا للمناظير الشُعبية والصدرية، بجانب إجراء 4216 عملية جراحية، وإجراء 680 ألفًا و675 تحليلًا منها 82 ألفًا و764 تحليل بصاق لفحص حالات اشتباه الدرن.

وأضاف مجاهد في بيان اليوم، أنه في إطار دعم وتطوير مستشفيات الصدر، جرى افتتاح وتشغيل الرعاية المركزة بمستشفى صدر 23 يوليو بالمرج، بسعة 4 أسرة، كما تم تقوية البنية الأساسية لمستشفيات الصدر، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للرعاية المركزة لمستشفى صدر أسوان تمهيداً لتشغيل قسم الرعاية المركزة بسعة 6 أسرة، و3 أجهزة تنفس صناعي لخدمة المرضى ، إضافةً إلى الانتهاء من أعمال تجديد مستوصف صدر سنورس.

ولفت إلى أن مصر كان لها السبق في علاج الدرن المقاوم للأدوية في منطقة شرق المتوسط، حيث تم البدء في علاج مرضى الدرن المقاوم للأدوية منذ عام 2006، مشيراً إلى أنه يتم توفير أدوية الصف الثاني للمرضى والتي يستمر عليها المريض لمدة عامين عن طريق البرنامج القومي لمكافحة الدرن ويتم إعطائها للمرضى بالمجان.

وقال مجاهد إن البرنامج القومي لمكافحة الدرن، حقق إنجازات كبيرة في عام 2018 حيث تم افتتاح أقسام الرعاية المركزة بمستشفيات صدر المعمورة، وكوم الشقافة، والمنيا وبني سويف، فضلاً عن تجديد قسم الرعاية المركزة بمستشفى صدر الزقازيق، كذلك تم افتتاح 4 عيادات لصحة الرئة بالتعاون مع الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية بمستشفيات صدر إمبابة والمنصورة والمعمورة، وشبين الكوم والتي سيتم زيادتها إلى 15 عيادة بنهاية عام 2019.

وأشار مجاهد إلى أنه جرى تزويد عدد من المستشفيات بالأجهزة اللازمة، ومنها مستشفيات صدر الفيوم، والإسماعيلية، والمعمورة، وكوم الشقافة التي تم تشغيل تانك الأكسجين بها، أما مستشفيات صدر شبين الكوم، وكفر الشيخ، فقد تم تزويدها بأجهزة تنفس صناعي، فضلاً عن الانتهاء من أعمال تطوير بمستشفيات صدر المحلة وطنطا والمرج والبدء في عمل شبكة غازات بمستشفى صدر قنا لإنشاء رعاية مركزة.

وأكد مجاهد تقديم خدمات الاكتشاف المبكر لمرضى الدرن من خلال 34 مستشفى صدر، و123 مستوصفاً للأمراض الصدرية منتشرة في جميع المحافظات، كما يتم تحويل حالات الاشتباه من خلال جميع وحدات الرعاية الصحية الأساسية، ويتم تزويد معامل المستشفيات والمستوصفات بوسائل التشخيص المعملية لمرض الدرن، حيث يتم عمل تحاليل البصاق للحالات المشتبهة في هذه المعامل للتأكد من الإصابة بالمرض بالإضافة إلى تقديم خدمة الفحص بالأشعة على الصدر بالمجان .

وكشف مجاهد عن أن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين برنامج مكافحة الدرن والمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارتي الدفاع والداخلية والمتعاملين مع اللاجئين من خلال الترصد الوبائي لمرض الدرن، كما يتم التنسيق مع مصلحة السجون للاكتشاف المبكر وتقديم العلاج المجاني لمرضى الدرن بين نزلاء السجون و كذلك يتم الفحص الدوري المجاني للمخالطين لمرضى الدرن للاكتشاف المبكر لحالات الإصابة وعلاجها.